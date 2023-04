Al Teatro Summarte SIMONA DE ROSA presenta “DJENUB” feat. MICHAL CIESIELSKI

132 Visite

Sabato 1 Aprile DJENUB è un’esperienza artistica declinata

sui suggestivi temi del viaggio, degli

incontri, e della scoperta dei luoghi

attraverso melodie del Sud.

L’itinerario ha inizio a Napoli, una delle

principali porte sul mediterraneo, incontra

Spagna, Algeria e prosegue verso Oriente.

Espressione della lunga amicizia fra Oriente

e Occidente.

L’idea di concepire un album dedicato ai

suoni del mondo con particolare attenzione

al Sud, nasce nel 2013 a New York. Il primo

fortunato tentativo di produzione vide il

consenso del pubblico e dei media grazie al

concerto “41mo parallelo”. Simona fu

premiata in tale occasione dal Sindaco di

Nassau Country per il suo “spirito di

leadership e divulgazione della cultura

italiana negli Stati Uniti”. Da allora per

diversi anni, viaggi e ricerca musicale in

Vietnam, Africa, Sud America e Cina, la

cantante ha inseguito la visione di creare un

modello culturale che potesse favorire gli

scambi di idee, tradizioni, e innovazioni

culturali e linguistico-musicali. DJENUB è un

bouquet di canzoni originali, rivisitazioni in

chiave attuale di classici della musica dal

mondo, brani della tradizione che permettono

a Simona di giocare con la sua voce in lingua italiana, napoletana, vietnamita, araba e

spagnola.

L’album è stato presentato al Montreux Jazz Festival Showcase a Shanghai , al Taihu Jazz

Festival a Pechino e alla prestigiosa Tsinghua University di Pechino.

Tickets:

Tavolo € 20,00 ore 21:00 (con primo a base di baccalà incluso)

Poltrone € 10,00 ore 22:15

In caso di intolleranze comunicare prima dell’evento.

Link di acquisto:

https://www.summarte.it/blogs/news/jazz-baccala-ix-edizione-febbraio-aprile













