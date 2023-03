MARANO, LA MARCIA PER LA LEGALITA’ E I PROBLEMI NON RISOLTI. L’ULTIMA GRANA E’ IL PIP, MA IL COMUNE TEMPOREGGIA

111 Visite

Oggi marcia per la legalità a Marano, organizzata dal Comune in collaborazione con le scuole, mentre la città è da tempo preda di delinquenti che assaltano case e negozi. oggi marcia per la legalità, mentre gli imprenditori dell’area Pip attendono che il Comune ratifichi i contratti di fitto per la loro permanenza nei capannoni industriali. Contratti che farebbero entrare soldi nelle casse dell’ente e rassicurerebbero gli operatori e imprenditori. Contratti, la cui ratifica continua a slittare, nonostante il complesso industriale sia di proprietà comunale e la ditta che li ha realizzati – e che ancora rivendica la loro proprietà – sia stata interdetta per mafia. Le pratiche si sono al momento fermate. Oggi marcia per la legalità, mentre la città continua ad essere sporca, con lo spazzamento ormai inesistente.

Tante belle chiacchiere, insomma, e tanti problemi che ancora non vengono risolti. Questi elencati e tanti altri.

Intanto, n vista della manifestazione “La Marcia per la Legalità” di oggi, con apposita ordinanza in allegato, via Pepe sarà chiusa al traffico dalle ore 10.30 alle ore 13.00. Il Corteo organizzato dal Comune, con la collaborazione di tutte le scuole di Marano, partirà alle ore 9.30 da Piazza Escrivà e attraverserà le principali strade della Città.













