617 Visite

Un ragazzo accoltellato è stato accompagnato da tre amici, la notte tra venerdì e sabato, al pronto soccorso ostetrico dell’Ospedale Don Bosco. I medici presenti nel nosocomio decidono di intervenire immediatamente e gli salvano la vita, nonostante il protocollo preveda di chiamare il 118 per trasportare la persona in emergenza in un pronto soccorso adibito a questi casi.













