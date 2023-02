Morta dopo un’isterectomia, inchiesta all’ospedale Ruggi

54 Visite

È scattata l’inchiesta giudiziaria per la morte della 61enne in seguito a una isterectomia effettuata all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona dal dottor Antonio Mollo. Dopo la denuncia dei familiari per eventuali colpe mediche, presentata ai carabinieri della compagnia di Salerno, i militari dell’Arma hanno relazionato alla magistratura salernitana che valuterà i profili della vicenda e le posizioni dei medici che hanno avuto in cura la donna: dalla sala operatoria alla gestione del decorso post operatorio nel reparto diretto da Pasquale Marino. I familiari sono certi che qualcosa non sia andata nel verso giusto, ma saranno le indagini ad accertare quanto accaduto martedì scorso.