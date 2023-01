Benzina, rincari senza pietà. “Verso i 2 euro”. Non c’entrano solo le accise

71 Visite

Il petrolio scende drasticamente nelle sue quotazioni sui mercato internazionali, ma il prezzo della benzina e del diesel sale senza sosta nelle stazioni di servizio italiane. Questa mattina è stato registrato l’ennesimo movimento al rialzo sui listini dei prezzi consigliati, mentre sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa si riversano gli aumenti rilevati ieri. Come riferito da Staffetta Quotidiana, che si occupa di monitorare l’andamento dei prezzi, stamattina Tamoil ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di un cent quelli del gasolio.

In generale queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico: benzina self service a 1,810 euro/litro (+4 millesimi, compagnie 1,813, pompe bianche 1,805), gasolio a 1,872 euro/litro (+4, compagnie 1,874, pompe bianche 1,867). Benzina servito a 1,949 euro/litro (+3, compagnie 1,992, pompe bianche 1,865), diesel a 2,011 euro/litro (+3, compagnie 2,054, pompe bianche 1,925). Gpl servito a 0,792 euro/litro (+4, compagnie 0,803, pompe bianche 0,778), metano servito a 2,384 euro/kg (-48, compagnie 2,425, pompe bianche 2,352), Gnl 2,532 euro/kg (+43, compagnie 2,559 euro/kg, pompe bianche 2,513 euro/kg). I due euro al litro per la benzina sono ormai dietro l’angolo, una soglia già raggiunta per i rifornimenti diesel con servizio.













