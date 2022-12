Ancora un giallo: due giovani fidanzati italiani uccisi in Germania

295 Visite

Una nuova tragedia colpisce due giovanissimi italiani all’estero: dopo l’uccisione di Francesca Di Dio e del fidanzato Nino Calabrò nello Yorkshire, in Inghilterra; si apprende ora della morte violenta di altri due ragazzi, questa volta in Germania, ad Albstadt. Le vittime sono Christian Zoda, 25 anni, figlio di titolari di un ristorante e Sandra Quadra, 20 anni. Ad infittire il mistero, il fatto che la ragazza fosse scomparsa da qualche giorno. La polizia ha fermato un 52enne italiano. Indagini in corso.













