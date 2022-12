Leucemia terminale, Alyssa (13 anni) salvata da nuova terapia genica

55 Visite

Leucemia “cancellata” da una terapia rivoluzionaria genica. È la storia di Alyssa, 13 anni di Leicester, che nel maggio 2022 è diventata la prima paziente al mondo a ricevere cellule T modificate al Great Ormond Street Hospital for Children (GOSH), in collaborazione con l’UCL Great Ormond Street Institute of Child Health. Un trattamento che ha estirpato – secondo i report dello stesso ospedale – la sua leucemia “incurabile”.













