Ko a Roseto, sconfitta meritata per la Virtus Bava Pozzuoli

Sconfitta meritata per la Virtus Bava Pozzuoli che non riesce mai a entrare in partita contro la corazzata Roseto. Un ko dove la compagine guidata da Spinelli e Tagliaferri ha chiuso con percentuali glaciali al tiro perdendo nettamente tutti e quattro i parziali di tempo. Una differenza di 52 punti che offusca la buona prova offerta da Pozzuoli appena sette giorni fa in casa contro Salerno. Sono due i giocatori che chiudono in doppia cifra, Mehmedoviq con 13 punti e Spinelli con 12. I gialloblù riescono a tenere testa solo nei primi cinque minuti, poi, devono arrendersi ad un super Santiangeli che fa pentole e coperchi per gli abruzzesi (21-8 al 10′). Nel secondo quarto i flegrei provano a rialzarsi ma Roseto non sbaglia nulla, mentre, i flegrei peccano in errori d’inesperienza (50-22 al 20′). Nei restanti due parziali Pozzuoli non riesce a trovare il bandolo della matassa e crolla definitivamente chiudendo con un 99-47 che rispecchia il gioco in campo della formazione guidata da Spinelli e Tagliaferri.

LIOFILCHEM ROSETO-VIRTUS BAVA POZZUOLI 99-47

LIOFILCHEM ROSETO: Dincic 6, Ronca 12, Fiusco 11, Mastroianni 12, Seck 14, Di Emiddio 2, Amoroso 10, Natalini 2, Zampogna ne, Santiangeli 22, Morici 8. All. Quaglia

VIRTUS BAVA POZZUOLI: Miaffo 5, Simonetti 2, Tamani 6, Spinelli 12, Mehmedoviq 13, Cucco, Greggi 2, Sirakov 2, Thiam, Cagnacci 5. All. Tagliaferri

ARBITRI: Bianchi – Bettini

NOTE Parziali 21-8, 50-22, 75-36. Tiri da 2: Roseto 30/45 – Pozzuoli 17/45. Tiri da 3: Roseto 10/27 – Pozzuoli 1/14. Tiri liberi: Roseto 9/15 – Pozzuoli 10/15. Rimbalzi: Roseto 43 (Seck, Dincic 7) – Pozzuoli 33 (Thiam 8). Usciti per 5 falli: Natalini (R), Thiam (P).

UFFICIO STAMPA VIRTUS BAVA POZZUOLI













