Coppa Italia, Giugliano eliminato dalla Viterbese

Ko di misura a Viterbo, Giugliano eliminato dalla Coppa Italia. Gli uomini di Di Napoli – quarti in campionato e reduci dal successo sul campo del Taranto – si arrendono per 2-1 al Rocchi di Viterbo. Il primo tempo è di marca laziale: i padroni di casa passano in vantaggio con Andreis dopo appena quindici minuti. Poi il raddoppio, al 30′, firmato da Simonelli. Il Giugliano lotta, soprattutto nella ripresa. E’ Rizzo, tra i più in forma della compagine gialloblu, a trasformare il calcio di rigore che fissa il punteggio sul 2-1. Il forcing finale dei tigrotti non sortisce gli effetti sperati. La Viterbese accede agli ottavi di finale.













