Giugliano, buon pari in casa del Monterosi

Buon pari del Giugliano in casa del Monterosi. La squadra di Di Napoli, autentica sorpresa del girone C, passa due volte in svantaggio e per ben due volte riesce a recuperare. I padroni di casa del Monterosi passano al 6′ del primo tempo: Di Paolantonio si avventa sulla corta respinta di Sassi e sigla la rete dell’1-0. Il Giugliano non demorde e nella ripresa perviene al pari con il bomber Piovaccari, subentrato a gara in corsa. La gara è avvincente. Il Monterosi, al 71′, passa nuovamente in vantaggio: rete di Santarpia che non sbaglia dall’interno dell’area di rigore. A dieci dal termine è il difensore Zullo a fissare il punteggio sul 2-2.













