Punti di vista. Marano, riapparse le spazzatrici in strada. “Grazie anche a Terranostranews”

Da qualche giorno sono riapparse per le strade di Marano le spazzatrici scomparse da qualche mese senza un valido motivo. Le denunce sulle tante cose che non vanno nella nostra cittadina fatte dalla testata giornalistica Terranostranews ogni tanto aprono una breccia nel muro di gomma alzato dai commissari prefettizi con la collettività maranese, le associazioni ,le agenzie di formazione e il palazzo. Così da qualche giorno le strade della nostra cittadina sono più decorose e pulite grazie alla ricomparsa delle spazzatrici scomparse nel mistero totale senza che dall’ amministrazione comunale venisse data una motivazione, nonostante le tante richieste di chiarimenti chiesti più volte dal giornale Terranostranews. Salutiamo positivamente il risultato che ha portato a casa la testata giornalistica Terranostranews, con la speranza che altre denunce fatte dal giornale sui tanti problemi che attanagliano Marano possano trovare la loro risoluzione a partire dalle disastrose condizioni in cui versano le strutture scolastiche, alla caotica mobilità sulle nostre arterie e per finire della disarticolata organizzazione della macchina comunale, punti questi che dovranno essere sull’ agenda dei futuri amministratori. Questi piccoli obiettivi spingono Terranostranews nel suo primario obiettivo quello di ristabilire legalità e vivibilità in una città per molto tempo offesa e vilipesa dalla camorra e dalla cattiva amministrazione sull’ onda della incapacità e della incompetenza.

Michele Izzo













