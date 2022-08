Balneazione, Nappi (Lega): programmazione ambientale su depuratori e scarichi

19 Visite

“La stagione turistica per la penisola sorrentina è ancora nel pieno del suo svolgimento eppure da Sorrento a Vico Equense negli ultimi giorni abbiamo assistito al balletto dei divieti imposti e poi revocati sulla balneazione di questo tratto di costa. I dati dell’Arpac di queste ultime ore evidenziano forte criticità nelle acque antistanti Meta e Vico Equense, tanto che il sindaco della prima cittadina ha deciso di firmare il divieto di balneazione nella zona denominata del Purgatorio. Tutto questo, come di consueto, andrà a ricadere sulle attività che vivono di turismo, dai lidi balneari alle strutture ricettive. D’altro canto, è impossibile pensare di mettere a rischio la salute dei bagnanti. Ciò che occorre è una seria programmazione ambientale che faccia in modo che i depuratori della zona non vadano in affanno nei periodi di grande affluenza, che ci siano controlli seri e che ci siano altrettante sanzioni per chi non rispetta le disposizioni sugli scarichi”. Lo dichiara il consigliere regionale Severino Nappi, capolista della Lega nel collegio Campania 1 alla Camera dei Deputati.













