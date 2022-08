ELEZIONI E CANDIDATI LEGA IN CAMPANIA. DENTRO ONOFARO E FRECCIARULO

Abbiamo messo in campo un’ottima squadra in Campania, valorizzando la militanza, il grande impegno per il territorio, ma anche le grandi eccellenze della società civile”. Lo dichiara il Segretario regionale della Lega on. Valentino Grant, a margine della consegna delle liste alle elezioni politiche del 25 settembre. “Abbiamo lavorato alacremente con il nostro leader Matteo Salvini – aggiunge Grant – nella composizione delle liste, riconfermando i nostri parlamentari uscenti e impegnando i nostri consiglieri regionali, con il loro rilevante radicamento territoriale. Avremo l’apporto in questa campagna elettorale di esponenti illustri della società civile”. “Ringrazio il nostro leader Salvini e tutto il coordinamento della Lega in Campania per il grande lavoro svolto e per l’impegno costante a sostegno del nostro partito. In bocca al lupo a tutti i nostri candidati. Adesso tutti a lavoro per raggiungere un importante risultato elettorale”, conclude il segretario Grant.

CANDIDATI UNINOMINALI Senato (Campania): Pina Castiello Camera (Acerra): Maria Concetta Donnarumma Camera (Eboli – Sapri): Attilio Pierro.

PLURINOMINALI: SENATO P01: Pina Castiello, Vincenzo Pepe, Angela Russo, Domenico Bellobuono P02: Gianluca Cantalamessa, Elena Iaverone, Alberto Mingnone, Elena Anna Gerardo.

CAMERA CAMPANIA 1 P01: Rosaria Borrelli, Nicholas Esposito, Teresa Frecciarulo, Salvatore Onofaro.

CAMPANIA 1 P02: Severino Nappi, Maria Concetta Donnarumma, Antonio Fellone, Anna Ambrosino CAMPANIA 2 P01: Gianpiero Zinzi, Antonella Piccerillo, Antonio Fellone, Antonella Lettieri.

CAMPANIA 2 P02: Vanna Gava, Gianpiero Zinzi, Marica Grande, Dante Santoro