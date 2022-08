Via Cupa del Cane, Di Fenza: “Intervenire per arrestare sversamenti abusivi”

A Marano in Via Cupa del Cane si continua sversare, la situazione è davvero giunta al limite, è intollerabile che nei canali gli incivili riescano a scaricare scarti di materiale tessile senza alcun timore.

E’ quanto riferisce, con una nota, il Consigliere Regionale dei Moderati Pasquale Di Fenza.

Apprendo dal Mattino e da Terranostranews che, ancora una volta, ci sono delle bestie che non hanno rispetto della natura e dei luoghi in cui vivono. Via Cupa del Cane è un tratto di strada che congiunge Marano con Chiaiano e Napoli, è un punto di collegamento strategico che versa, purtroppo in un continuo stato di degrado ed abbandono.

Bisogna intervenire al più presto bonificando l’area prima che i rifiuti possano incendiarsi con il calore, perché a quel punto il danno ambientale sarebbe enorme e con la massiccia presenza di verde si rischia il disasatro. Inoltre è necessario installare fototrappole per arrestare gli sversamenti abusivi, bisogna monitorare costantemente le aree maggiormente a rischio e prevedere pene molto più severe per chi inquina e sversa rifiuti in maniera illecita e pericolosa, segnalerò al Comune di Marano e alla VIII Municipalità la problematica che va risolta congiuntamente, conclude Di Fenza.