Marano, spaccio di stupefacenti: due assoluzioni

In data 12 luglio il Gup di Napoli Nord ha emesso sentenza nei confronti di diversi soggetti di Marano di Napoli accusati di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente di diverso tipo. La vicenda trae origine da attività info investigativa condotta dai Carabinieri della Compagnia di Marano di Napoli dalla metà del 2017 a tutto il 2019, i quali, con l’ausilio delle intercettazioni telefoniche, particolarmente serrate, e con rigorosa attività di osservazione, hanno disvelato un gruppo di soggetti dediti allo spaccio di stupefacente

nelle zone centrali e periferiche di Marano di Napoli. All’esito delle indagini diversi soggetti furono destinatari di misure cautelari graduate poi nel tempo ad opera della stessa Autorità giudiziaria. Ebbene, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pm titolare delle indagini, il procedimento svoltosi nelle forme del rito abbreviato, ha portato all’assoluzione di alcuni soggetti, mentre per i restanti sono state accolte le

richieste di condanna sebbene in misura ridotta rispetto a quanto richiesto dal Pm il Gup ha mandato assolto Volpe M., perché il fatto non sussiste, nonostante quest’ultimo fosse stato monitorato per metà del 2017 e tutto il 2018 dai Carabinieri in quanto ritenuto uno dei soggetti più attivi coinvolti nell’attività monitorata dagli inquirenti. Il Gip ha accolto in pieno le argomentazioni dell’avvocato Antonio Cavallo, il quale ha debitamente evidenziato alcune discrasie nelle fonti investigative. Lo stesso dicasi per Palumbo A., difeso dagli avvocati Buonaurio Francesco e da Maria Concetta Luzzi. Anche per Palumbo il Gip ha emesso

sentenza di assoluzione accogliendo in pieno la linea difensiva.













