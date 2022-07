Eav, Nappi (Lega): in 3 ore accumulati oltre 150 minuti di ritardo. Non c’è più limite ai disagi

113 Visite

“Mentre la governance di Eav continua a sottrarsi alle responsabilità per i livelli vergognosi a cui ha portato il servizio regionale dei trasporti, e dà la colpa al Covid, ai dipendenti, alla carenza di personale e all’avverso destino, questa mattina in appena tre ore si sono registrati ritardi per oltre 150 minuti. Certo, un pessimo segnale di ripresa per chi ha anche la faccia tosta di affermare che riaprire il servizio ferroviario su tratte soppresse è la priorità dell’azienda. La priorità dei campani, invece, per avere un servizio degno è quella delle dimissioni di chi amministra Eav”. Lo dichiara Severino Nappi, consigliere regionale della Lega e componente della Commissione Trasporti del Consiglio regionale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS