Armi da taglio, rapine e scippi: gli arresti della polizia a Napoli

Posillipo: trovato con un coltello. Denunciato. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Discesa Coroglio hanno notato uno scooter con due ragazzi a bordo privi del casco protettivo che, alla vista degli agenti, hanno accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un breve inseguimento durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunto in via Boccaccio, è stato bloccato.

I poliziotti hanno rinvenuto all’interno dello zainetto del passeggero, un 16enne napoletano, un coltello con la lama lunga 8,5 cm e lo hanno denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, mentre il ragazzo alla guida del ciclomotore, un 14enne napoletano, è stato sanzionato per guida senza patente e senza casco protettivo, per mancanza di copertura assicurativa e per non aver ottemperato all’alt.

Infine, lo scooter e il coltello sono stati sequestrati e i minori riaffidati ai genitori. Napoli 4 luglio 2022 ———— Piazza Garibaldi: rapinano un passante. Arrestati. Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Umberto I sono stati avvicinati da due persone le quali hanno raccontato che erano state appena aggredite e rapinate di una busta contenenti generi alimentari ed hanno indicato loro due uomini in fuga.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato i malviventi in piazza Garibaldi all’angolo con corso Novara trovando uno di essi in possesso di un coltello.

G.P. e L.M., napoletani di 36 e 34 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per rapina aggravata. Napoli, 4 luglio 2022 ————– Via Duomo: scippa una turista. Arrestato. Ieri pomeriggio gli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Duomo angolo via Bernardino Rota per la segnalazione di un furto.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo che aveva bloccato un ragazzo indicato quale autore di uno scippo ai danni di una turista.

In quei frangenti, gli operatori sono stati avvicinati dalla vittima la quale ha raccontato che, poco prima, mentre stava passeggiando in via Duomo insieme ad un’amica, era stata sorpresa alle spalle dal malvivente che le aveva strappato il telefono dalle mani per poi darsi alla fuga fino a quando, con non poche difficoltà, era stato fermato da un passante.

Gli operatori hanno identificato l’uomo per T.G., 33enne della Mauritania, e lo hanno arrestato per furto con strappo mentre il cellulare è stato restituito alla vittima. Napoli, 4 luglio 2022 ————- Maltrattamenti in famiglia. Due arresti Ieri mattina gli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti a Chiaiano per la segnalazione di una donna minacciata dall’ex compagno.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno rintracciato e bloccato l’aggressore trovandolo in possesso di un coltello a serramanico con la lama lunga 8 cm.

Gli operatori hanno accertato che, poco prima, l’uomo, come già avvenuto in precedenti occasioni, dopo numerosi messaggi intimidatori si era recato sotto casa e, brandendo un coltello, aveva preteso la consegna del figlio minore.

Un 36enne marocchino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nonché denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Ancora, nel pomeriggio della stessa giornata, gli operatori sono intervenuti in via San Cosmo Fuori Porta Nolana per la segnalazione di una lite familiare.

I poliziotti, una volta entrati nell’appartamento, hanno trovato un uomo in evidente stato di agitazione ed una donna, la madre, notevolmente scossa. La signora ha raccontato di essere vittima, già da tempo, degli atteggiamenti violenti del figlio e che, in questa circostanza, nel tentativo di estorcerle del denaro, era stata colpita con schiaffi e pugni alla testa e minacciata di morte.

Un 50enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, minacce e lesioni personali.