Caso Depp-Heard, il verdetto finale è a favore dell’attore: «E’ stato diffamato»

109 Visite

Verdetto a favore di Johnny Depp. Dopo tre giorni di camera di consiglio, i sette giurati hanno comunicato di essere giunti al verdetto finale della causa Depp contro Heard: c’è stata diffamazione. L’attore ha vinto.

La giuria è uscita una prima volta alle 15.00 (le 21.00 in Italia): la giudice, dopo aver chiamato a sé gli avvocati di entrambe le parti ha invitato “i sette” a inserire nel questionario l’ammontare del risarcimento dovuto alla parte vittoriosa.

Dopo poco più di mezzora dall’annuncio Amber Heard era già arrivata, mentre Johnny Depp ha confermato le voci che lo davano assente perché ancora in Inghilterra. I legali dell’attore si sono infatti seduti di fronte allo scranno del giudice senza il proprio assistito. La giudice Penney Azcarate aveva concesso agli ex coniugi un’ora di tempo per raggiungere il Tribunale di Fairfax, in Virginia.

Il sentore che la decisione fosse in dirittura di arrivo è stato acuito dalla pausa pranzo insolitamente breve fatta dalla giuria: solo 45 minuti. In attesa dei due protagonisti del processo per diffamazione iniziato oltre un mese fa, la folla assiepata di fronte alla sede giudiziaria è cresciuta esponenzialmente. La maggioranza è sempre costituita dai sostenitori del protagonista de I Pirati dei Caraibi, che hanno iniziato ad accamparsi dalle prime ore del giorno senza badare alla pioggia.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS