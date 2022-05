MARANO, LAVORI AL CIMITERO E CONSEGNA LOCULI: C’E’ UN ALTRO INTOPPO PER LE PROCEDURE ANTISISMICHE. AL COMUNE NESSUNO E’ CAPACE DI FARE CHIAREZZA E GESTIRE L’ANNOSA VICENDA

157 Visite

Lo avevamo scritto poco più di un mese e mezzo fa e ora, purtroppo, arriva la conferma. Per la consegna dei loculi, il Comune di Marano – retto da tre commissari – si è incartato nuovamente. Niente consegna in primavera o difficilmente entro la fine dell’estate. I lavori sono pressoché ultimati, ma c’è un nuovo intoppo (un intervento da eseguire sul fronte delle procedure antisismiche) che fa slittare ancora l’esecuzione del collaudo, atteso da tutti e che doveva essere ultimato in primavera come avevano anticipato i tecnici comunali.

Solo dopo l’esecuzione di tale intervento – che inizialmente la ditta pare non fosse intenzionata a fare – sarà disposto il collaudo strutturale e saranno consegnati i loculi. Si arriverà, verosimilmente, in estate o con maggiore probabilità tra settembre e ottobre. Ma è meglio non sbilanciarsi sulle date, la storia insegna che non ci si può fidare del Comune di Marano e di molti suoi dipendenti.

Quanto ai commissari, subentrati a una giunta fragile, arraffazzonata e poco trasparente su alcune vicende, ormai ci sta poco da aggiungere: è la peggior triade mai vista a Marano, di gran lunga peggio di quella che fece capolino nel 2017, dove almeno c’era un paio di commissari (sui quattro che si alternarono), Greco e Di Menna, che qualcosina riuscirono a fare. Ricordiamo che i cittadini, che in gran parte hanno già pagato per i loculi prenotati, attendono la consegna delle nicchie da oltre dieci anni. Anche per questa vicenda dobbiamo ringraziare quei politici ed ex amministratori che affidarono l’appalto a una ditta, la stessa che fece i lavori (pessimi) a Palazzo Merolla, ritenuta dall’autorità giudiziaria in odor di camorra e per questo poi confiscata dallo Stato. E dobbiamo ringraziare anche coloro che non riescono a farsi rispettare da questa ditta e ad essere chiari con la cittadinanza.













