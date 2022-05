138 Visite

Gentile direttore, in via Arbusto siamo di nuovo senza illuminazione pubblica e per giunta con un manto stradale in condizioni a dir poco pessime. E’ una strada che sembra essere sempre dimenticata dagli addetti ai lavori ogni qualvolta si decide di intervenire per il dissesto stradale. Via Arbusto non ha la rogna.

Residenti via Arbusto (Marano).













