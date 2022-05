212 Visite

Gentile direttore, ho letto degli interventi al manto stradale che saranno eseguiti nei prossimi giorni in alcuni punti della città. Manca sempre, però, via Arbusto, arterie tra le più trascurate, sia per l’illuminazione pubblica sia per l’asfalto. Possibile che vigili e ufficio tecnico non se ne preoccupino?

Salvatore (Marano)













