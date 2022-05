Pozzuoli, studenti del Falcone in visita al parlamento di Bruxelles

43 Visite

Un momento molto significativo per una quarta e una quinta dell’Istituto Falcone di Pozzuoli indirizzo Agrario.

Tutto nasce dalla lettera che un alunno di VB invia alla parlamentare Laura Ferrara per chiederle la possibilità di visitare il Parlamento di Bruxelles e di avere un colloquio con lei.

In pochi giorni grazie all’appoggio della dirigente scolastica dell’Istituto, dott.ssa Rossella Tenore, e di alcuni docenti, in particolare del prof. Alberto Cappelletti, si organizza questa importante visita didattica.

Gli studenti hanno avuto modo di visitare la sede di Bruxelles del Parlamento europeo, e di confrontarsi con la parlamentare sull’opportunità di stage e formazione presso le istituzioni, sulle strategie europee in materia ambientale e sulle risorse destinate al comparto agricolo. Argomenti trattati sono stati anche la tutela dei diritti fondamentali, il ruolo del parlamentare europeo per tutelare gli interessi del proprio paese. Nel pomeriggio i giovani visitatori hanno potuto approfondire i meccanismi di funzionamento del parlamento europeo con un funzionario europeo e di assistere ad un momento della mini-plenaria attualmente in corso a Bruxelles.

La scuola che ci piace è quella che permette ai nostri alunni di esprimere le loro idee che se sane e fattibili, cerchiamo di realizzare fornendo tutti gli strumenti necessari oltre all’appoggio e alla guida.

La scuola che ci piace parte dal suono della campanella ogni mattina, in classe sui libri o nei laboratori per poi completare il processo di apprendimento delle competenze fino a Bruxelles e ovunque ci sia un luogo in cui imparare.

Prof.ssa Annamaria Schettino













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS