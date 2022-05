BaccalàRe a Napoli, Di Fenza (Moderati): “Evento fieristico gastronomico prestigioso che segna la ripartenza post Covid”

93 Visite

Questa mattina ho partecipato alla conferenza stampa di presentazione di BaccalàRe, l’evento gastronomico che si terrà sul Lungomare di Napoli dal 27 maggio al 5 giugno, in presenza del Sindaco Gaetano Manfredi e degli assessori regionali e comunali Caputo e Armato e del Presidente della Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo Amedeo Manzi. Il calendario delle iniziative di BaccalàRe è stato illustrato da Maria Rosaria De Rosa e da Enzo Varriale a cui faccio i miei più vivi complimenti per l’organizzazione. Credo che questa manifestazione culinaria, patrocinata dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, della Regione Campania, della Citta Metropolitana e del Comune di Napoli, sarà un grande momento di socialità, ed è senz’altro un’occasione per esaltare le delizie che offre la nostra terra, rielaborate dai migliori chef e maestri della gastronomia. Un’iniziativa del genere, in un periodo dell’anno in cui il turismo in città è ai massimi storici, rilancia il comparto fieristico messo a dura prova dalla pandemia. Con questo evento, dopo un periodo segnato dalle chiusure, possiamo finalmente inaugurare la stagione della ripartenza. Il lungomare di Napoli è un’eccezionale cornice che dobbiamo sfruttare sempre di più, anche in futuro ma per farlo bisogna sburocratizzare le procedure, spesso ci perdiamo in passaggi faraginosi che inducono gli imprenditori ad abbandonare le loro idee. Sono certo che andrà tutto per il verso giusto e sarà un successo e si ritornerà a parlare bene della nostra città dopo i tragici eventi degli ultimi giorni.













