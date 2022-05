212 Visite

Buche, voragini e ancora buche. Tante le segnalazioni, tanti gli incidenti verificatisi negli ultimi giorni, come segnalato dai cittadini di via Marano-Pianura, Torre Caracciolo e via San Rocco. Nello specifico si tratta di buche situate all’altezza dell’Oasi del fanciullo e in via Marano-Pianura, tra il civico 386 e 390.













