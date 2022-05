Marano, controlli stradali: nell’ultimo week-end 12 veicoli sequestrati e 10 mila euro di contravvenzioni

45 Visite

Controlli in strada nel corso dello scorso fine settimana da parte degli agenti della polizia municipale. Il bilancio dell’operazione contempla il sequestro di 12 veicoli, tutti non assicurati, e circa 10 mila euro di contravvenzioni. Il comandante Luigi Maiello ha inoltre firmato ordinanze per il recupero delle spese di custodia di veicoli oggetto di sequestro. L’importo complessivo si aggira sui 250 mila euro.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS