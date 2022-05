Premio Massimo Troisi. Sarà Gino Rivieccio il direttore artistico della prestigiosa kermesse che si svolgerà a San Giorgio a Cremano

111 Visite

La macchina organizzativa della XXII edizione è già in moto e quest’anno vi sarà anche una partnership eccellente con lo Zelig di Milano, con l’obiettivo di rafforzare sempre più la scoperta dei talenti artistici comici, tra attori, scrittori di testi teatrali, sceneggiatori cinematografici e di fiction. Rivieccio è stato nominato alla guida dell’edizione 2022 del Premio, dopo aver partecipato alla manifestazione di interesse per la nomina di coordinatore artistico e dopo aver già diretto le edizioni 2019 e 2020, anno in cui il Premio non si è fermato nonostante il Paese fosse in piena pandemia.

“La sua professionalità e competenza confermano Gino Rivieccio come direttore ideale per portare avanti una kermesse di tale rilievo – ha detto il Sindaco Giorgio Zinno. Con il vicesindaco e assessore alla Cultura, Pietro De Martino infatti, non abbiamo avuto dubbi sulla sua nomina, in quanto Gino, fortemente legato a San Giorgio a Cremano, incarna a pieno lo spirito del Premio ed è per noi garanzia di esperienza e grande professionalità.

Con il neo direttore stiamo elaborando per questa edizione molte idee nuove ed abbiamo già messo a punto una partnership eccellente con lo “Zelig” di Milano, a testimonianza che il fil rouge del Premio è sempre quello della comicità e dei giovani artisti emergenti – continua. Non mancheranno tuttavia grandi ospiti nazionali e spettacoli gratuiti che si svolgeranno nel meraviglioso parco di Villa Bruno.

“Sono molto onorato di riprendere la direzione artistica del Premio Massimo interrotta lo scorso anno, per cui ringrazio il sindaco Giorgio Zinno e l’amministrazione comunale che hanno voluto accordarmi fiducia e rinnovato apprezzamento – ha detto Gino Rivieccio. D’altra parte sarà per un legame affettivo che ho sin da bambino verso san Giorgio, sarà per il feeling col pubblico sangiorgese, ma ogni volta che torno a Villa Bruno mi sento a casa. E poi io e Massimo abbiamo ancora parecchie cose da dirci. Basti pensare che prima di stilare il programma e scegliere gli artisti da ospitare, mi domando: “ Ma a Massimo piacerebbe? Alla fine faccio scegliere a lui….”.

Per ora posso solo dire che la principale novità del Premio riguarderà la connessione con un tempio della comicità: lo Zelig di Milano che attraverso il suo direttore artistico Giancarlo Bozzo, affiancherà questa XXII edizione nella selezione dei giovani aspiranti attori comici”.

Nelle prossime settimane sarà messo a punto il calendario di eventi e spettacoli e ne sarà data ampia diffusione. Nel frattempo rivolgiamo a Gino un grande in bocca al lupo, certi che quello di quest’anno sarà un Premio ancora più ricco e capace di rendere il giusto omaggio al nostro indimenticabile Massimo.













