L’angolo della prof. “La normalità e il ritorno alle vecchie, sane regole”

Manca poco più di un mese alla fine di un anno scolastico che segna uno spartiacque tra gli anni in dad e quelli in presenza.

In questo che volge quasi al termine si è cercato di ristabilire con forza la “normalità” attraverso la presenza in aula, la reintroduzione delle visite didattiche ed ora anche tutte le riunioni collegiali non più online.

Ci sono però ” residui” del periodo pandemico difficili da eliminare come l’uso delle chat tra docenti e genitori: i social sono serviti nell’emergenza per favorire un’organizzazione provvisoria che sarebbe, altrimenti, risultata difficile da mettere in piedi dall’oggi al domani e senza possibilità di incontri dal vivo.

Ciononostante ora sarebbe opportuno ritornare alle regole del passato e ai colloqui nelle sedi e nelle date ufficiali: è impensabile che un genitore chieda in tempo reale al docente l’esito di una verifica riducendo quella distanza necessaria che rende efficace il processo formativo basato anche e soprattutto nel rispetto dei ruoli di ciascuno.

Ai nostri allievi dovremmo insegnare innanzitutto il rispetto dei ruoli in base all’età e alla posizione che ciascuno ricopre nella società.

I nostri alunni stanno crescendo in una società liquida dove tutto si mescola e si confonde e tutto il patrimonio valoriale risulta un mix dove ci sono poche certezze e questo crea smarrimento, confusione e genera errori.

Ogni persona a scuola e nella società ha un suo ruolo e nessuno di minore importanza ma ognuno deve fare solo ciò che gli compete e portare il suo fondamentale contributo in un immenso puzzle dove ogni pezzetto è indispensabile.

Prof.ssa Annamaria Schettino













