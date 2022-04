La Virtus Bava Pozzuoli ospiterà domenica (ore 18) la Fidelia Torrenova

53 Visite

La Virtus Bava Pozzuoli ospiterà questa domenica (ore 18) la Fidelia Torrenova guidata da coach Maurizio Bartocci. Per i flegrei le quattro gare che restano al termine della regular season decideranno il loro destino. “Sicuramente queste partite contano di più, ogni gara è fondamentale – ha dichiarato coach Alessandro Tagliaferri -. Torrenova è un’ottima squadra allenata molto bene, compagine intensa e molto aggressiva. I due terminali offensivi principali sono sicuramente Vitale e Zucca, che sono anche i migliori realizzatori del roster. Dobbiamo essere molto attenti alle situazioni perimetrali, perché sia la loro ala forte Bolletta che il pivot Zucca, sono molto bravi ad aprire il campo. Ci stiamo allenando bene, dobbiamo essere concentrati per 40 minuti, perché esserlo per 39 non basta più“. La sfida contro i siciliani, quindi, assume un’importanza fondamentale per i gialloblù. “Alla salvezza diretta noi ci crediamo, abbiamo 3 partite su 4 in casa e dobbiamo far tornare ad essere il Pala Errico un fortino – conclude il tecnico puteolano -. I ragazzi ci credono, ed anche noi dello staff e la società, ma sicuramente ora le parole non bastano più e bisogna dimostrarlo sul campo, ma sono sicuro che i ragazzi daranno tutto in queste ultime 4 gare. Evitiamo di fare conti sulle altre, pensiamo a noi perché sappiamo che se vinciamo siamo salvi, ed è solo questo quello che conta“.













