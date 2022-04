Marano, via Casa Baiano e via Nicolosi ormai impraticabili. L’ufficio tecnico si scuota e i commissari vadano in strada

151 Visite

Via Nicolosi e via Casa Baiano, nel cuore di Marano, sono due arterie ormai impraticabili. Il manto stradale è devastato in ogni punto e a farne le spese sono gli automobilisti. Per via Nicolosi la situazione si trascina da almeno due o tre anni; via Casa Baiano è invece un campo di battaglia. L’ufficio tecnico comunale lo sa, ma ancora oggi ci cincischia e sempre per i soliti motivi: mancano i soldi. Eppure per via Nicolosi c’era un appalto in itinere. Che fine ha fatto? I commissari si facciano un giro per la città. Non stiano sempre chiusi nelle loro stanze.













