Napoli United, che impresa a Pozzuoli: gli uomini di Maradona battono la capolista

Cittadini e Capellino stendono la capolista Puteolana. Match perfetto degli uomini di Maradona junior, reduci dalla sconfitta casalinga con l’Ercolanese, che partono subito con il piede pigiato sull’acceleratore. Vantaggio siglato al 9′ da Cittadini e altre occasioni non sfruttate al meglio. Nella ripresa la compagine multietnica potrebbe raddoppiare, ma Cittadini, ancora lui, fallisce un calcio di rigore. Rigore reclamato poco dopo anche dai padroni di casa, ma non concesso per un precedente fuorigioco segnalato da uno dei due assistenti del signor Giordano di Grosseto. In pieno recupero il Napoli United sigla con Capellino, entrato nella ripresa, il gol che chiude definitivamente i giochi. Il Napoli United occupa al momento la seconda posizione in graduatoria.













