Brucellosi: Grimaldi, revocare delibera regionale 

“Una grandissima fregatura”. Cosi’, rinviando alla delibera di giunta regionale relativa al programma obbligatorio di eradicazione della brucellosi e della Tbc bovis negli allevamenti bufalini in Campania e, in particolare, al piano integrativo per la provincia di Caserta, Massimo Grimaldi, consigliere regionale campano e vice coordinatore campano di Forza Italia. “Nei fatti e nella piu’ assoluta assenza di trasparenza politica e amministrativa – spiega Grimaldi – tutti gli strumenti che hanno permesso all’autorita’ regionale di abbattere oltre 100mila capi bufalini casertani assolutamente sani restano tutti in piedi: stessi inadeguati e fallimentari kit diagnostici, stesse identiche procedure di isolamento e abbattimento dei casi sospetti, stesso divieto per gli allevatori di poter contestare con un contradditorio diagnostico i casi di sospetta infezione prima e non dopo l’abbattimento, nessun reale riconoscimento, se non in termini di generica enunciazione, del diritto degli allevatori all’autocontrollo”. “Per inciso – aggiunge – la gentile concessione di qualche dose di vaccino antibrucella a poche e ben circoscritte bufale d’eta’ compresa tra i 6 e i 9 mesi non serve a nulla. E’ fumo negli occhi: una campagna vaccinale degna di questo nome e’ ben altra cosa”. “A questo punto – conclude l’esponente di Forza Italia – non vedo altra soluzione che la revoca immediata della delibera”.













