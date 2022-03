NAPOLI, il Consiglio comunale ha eletto i componenti della commissione locale per il paesaggio e della Commissione consultiva per la Toponomastica cittadina

Presieduta da Vincenza Amato, la seduta del Consiglio comunale odierna ha proceduto alla votazione per la nomina dei 5 Componenti della Commissione Locale per il Paesaggio alla presenza di 38 consiglieri.

Il presidente della commissione Urbanistica Massimo Pepe è intervenuto prima della votazione per dichiararsi orgoglioso della convocazione di oggi dedicata alla votazione della commissione locale per il paesaggio, frutto di grande sinergia tra maggioranza e opposizione. È un obiettivo strategico della commissione e dell’Amministrazione definire le migliaia di pratiche di condono pendenti. L’abusivismo, ha continuato Pepe, è un fenomeno complesso, consolidatosi in oltre 40 anni, rispetto al quale occorre mettere mano alla riqualificazione del patrimonio condonabile, restituendolo ad una situazione di decoro e a una condizione urbanistica nuova e funzionale. È perciò assurdo e immotivato per Pepe l’attacco di una parte dell’opposizione che ha ritenuto questa amministrazione responsabile dei ritardi su questa nomina e della situazione di stallo rispetto al condono, mentre invece la commissione urbanistica ha lavorato sin da subito di concerto con l’assessora di riferimento per arrivare alla risoluzione del problema.

Dopo la votazione, sono stati eletti tra i 70 candidati: Alessandro Castagnaro nell’ambito ‘Beni ambientali’ con 8 voti, Concetta Marazzo nell’ambito ‘Storia dell’arte’ con 7 voti, Corrado Girard nell’ambito ‘Discipline agricolo-forestali- naturalistiche’ con 6 voti, Vincenzo Verniero nell’ambito ‘Discipline di arte figurative storiche e pittoriche’ con 7 voti, Diego Marotta nell’ambito ‘Discipline di legislazione beni culturali’ con 6 voti.

La seduta del Consiglio è proseguita per l’ elezione dei componenti della commissione consultiva per la Toponomastica cittadina.

La presidente Amato ha ricordato che il sindaco, con suo decreto, ha già nominato i due componenti di sua competenza –Leonardo Di Mauro e Francesco Montuori – e spetta ora al Consiglio eleggere i tre componenti di sua espressione tra 25 candidature presentate.

Il presidente della commissione Cultura, Luigi Carbone, ha auspicato un lavoro sinergico con la commissione Urbanistica guidata da Massimo Pepe e con la commissione consultiva per la Toponomastica che si eleggerà oggi per la valorizzazione della storia e dei nomi dei tanti cittadini che hanno dato lustro alla città.

Hanno partecipato al voto 35 consiglieri e sono stati eletti Fara Caso, Antonio Pelella e Carlo Verde con 9 voti ciascuno.

Esauriti i punti all’ordine del giorno, si sono conclusi i lavori del Consiglio comunale.