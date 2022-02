MARANO, LADRI D’ACQUA E NUOVI ABUSI EDILIZI: VIGILI IN AZIONE IN VIA GALEOTA E VIA ESCHILO

628 Visite

Ladri d’acqua in via Galeota, una delle zone a più alto tasso di abusivismo della città. I vigili sono intervenuti nei giorni scorsi: hanno sanzionato quattro famiglie. A una delle quattro è stata anche tagliata la fornitura idrica. Nella non lontana via Eschilo, invece, gli agenti della municipale hanno scoperto e sanzionato altri due abusi edilizi: tre appartamenti in totale, di cui due già occupati. In un caso si tratta di violazione di sigilli. La solita storia, insomma, il solito film maranese: abusi e ancora abusi nella speranza che il Comune latiti come ha fatto per almeno 35-40 anni.













