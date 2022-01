Banditi scatenati a Marano: furto in una casa di via Cinque Cercole. Il nucleo familiare potrebbe essere stato narcotizzato

617 Visite

Furto in casa, nel cuore della notte tra il 19 e il 20 gennaio, in via Cinque Cercole, zona collinare di Marano. I malviventi hanno fatto irruzione nell’appartamento e potrebbero aver narcotizzato – forse utilizzando uno spray – i componenti del nucleo familiare. E’ un’ipotesi al vaglio dei carabinieri di Marano e sarebbe avallata dalle sensazioni avvertite dalle vittime nelle ore successive al furto.

Tutti erano a letto nel momento dell’irruzione nell’appartamento e non si sarebbero accorti di nulla.

I banditi, che sarebbero entrati da un balcone o da una finestra e che avrebbero spostato una telecamera installata in zona, sono riusciti nel loro intento portando con sé monili preziosi, contanti e un tablet per un valore – secondo quanto accertato dai carabinieri di Marano – di oltre 4 mila euro. Il furto è stato denunciato ai militari di via Nuvoletta, che ora indagano sul caso e sulle modalità utilizzate (la storia dello spray narcotizzante non ha i crismi dell’ufficialità) utilizzate dai banditi.













