54 Visite

Covid Marano, ecco gli ultimi dati forniti dalla polizia municipale. Deceduti, dall’inizio della pandemia, 89; attualmente positivi 749, guariti 5039. Campagna vaccinale. Popolazione vaccinata (prima dose) 85 per cento; 76 per cento (seconda dose), 23 per cento (terza dose). Totale vaccini somministrati: 94475.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS