Giugliano, l’anno si chiude con la trasferta di Cassino. Le parole di mister Ferraro

Al termine della rifinitura odierna sono arrivate le parole del nostro mister Giovanni Ferraro, che ha così presentato la sfida di domani contro il Cassino. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Domenica è stata disputata una prestazione di livello. Siamo contenti, ma rappresenta già il passato. Dobbiamo dimenticare l’ultima gara di campionato e pensare al futuro a quello che sarà e alla partita di domani. La squadra è molto serena, vogliosa di tornare in campo. Siamo tutti consapevoli dell’importanza di del match di domani che ci farebbe arrivare a 43 punti con una gara al termine del girone di andata. Serve concentrazione e serietà”.

L’allenatore ha poi continuato: “Sarà una partita scorbutica, su un campo difficile contro una squadra che ha singoli di qualità ed esperienza. Stanno costruendo in casa il loro campionato. Dobbiamo pensare a noi stessi, vogliamo passare un natale sereno e chiudere al meglio. Ci prepariamo per una grande prestazione. Da un punto di vista personale non faccio bilanci, le somme si tireranno alla fine dell’anno. Sono contento del gruppo che alleno e felice di allenare in una società seria e professionale e in una città importante come Giugliano. Il campo per me è sempre l’unico giudice”.

Infine ha concluso: “Mancherà Oyewale che ritroveremo nel 2022”.













