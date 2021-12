San Gennaro e il miracolo compiuto in extremis

136 Visite

“San Gennaro non dice mai no», hanno ripetuto per una giornata intera le parenti. Ebbene, avevano ragione. Dopo una giornata intera di preghiere e l’intonazione costante dell’antico canto delle parenti di San Gennaro che hanno invocato da questa mattina lo scioglimento del grumo di sangue solido per la cerimonia dedicata al patrocinio della città di Napoli, è avvenuto il miracolo di San Gennaro alle 17,59 di oggi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS