MARANO, FONDI EUROPEI E PUC. ANCHE DE LUCA BACCHETTA IL COMUNE: “SIETE IN GRAVE RITARDO, SE NON VI SVEGLIATE DOVRETE RESTITUIRE I FONDI”

In sei mesi, dall’arrivo dei commissari in municipio, è stato fatto poco o nulla sui fondi Pics, 11 milioni di euro, e sul Puc, il nuovo piano urbanistico comunale. E ieri il governatore De Luca, che ha ricevuto i commissari, il deputato Caso e il consigliere regionale Di Fenza, lo ha rimarcato chiaramente. “Amici cari – ha spiegato in sintesi il governatore – su questi aspetti vi dovete svegliare, se non riuscirete a portare a termine i progetti dovrete restituire i soldi alla Regione”. A buon intenditore poche parole. Ad oggi, tuttavia, siamo ancora fermi alle progettazioni, con le domande dei progettisti fermi da mesi e mesi (da prima dell’addio di Visconti) nei cassetti o chissà dove. Del nuovo Puc se ne starebbe occupando il sovraordinato Cesaroni, costretto a rispolverare proprio quello partorito (il preliminare) dai consulenti scelti dalla giunta sciolta per camorra. Insomma al Comune, tra addii di dipendenti (di recente un assistente sociale), la morte di uno dei sorveglianti della villa comunale (avvenuta due giorni fa), l’addio dell’ex comandante dei vigili, i pensionamenti ordinari, è un caos totale. Come dimostrato dalla mancata costituzione in giudizio, da parte dell’Ente, anche in processi importantissimi, che vedono invischiati soggetti in odor di camorra.













