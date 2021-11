Marano, interdittive antimafia: il Tar respinge i ricorsi cautelari di Auto Park e Giocar. “Elementi di permeabilità mafiosa”

70 Visite

Interdittive antimafia, il Tar (prima sezione) respinge il ricorso cautelare presentato da due aziende riconducibili alla famiglia Polverino, la Giocar e Auto Park. Entrambe le aziende erano state destinatarie di un provvedimento ostativo emanato nei mesi scorsi dalla prefettura di Napoli. Nell’ordinanza sottoscritta dei giudici amministrativi si evidenzia che “a un sommario esame della richiesta cautelare non sussista il fumus boni iuris, in quanto gli elementi di permeabilità mafiosa delle società ricorrenti, appaiono giustificati”. Si fa riferimento, nelle due ordinanze, al sintomatico pericolo di infiltrazione mafiosa delle società ricorrenti per il preoccupante contesto familiare (Polverino) in cui operano i soci delle stesse. E ancora: si fa riferimento ai procedenti di polizia di uno dei soci, sempre in relazione alla famiglia Polverino, per associazione a delinquere, seppur datati.













