Evento dedicato a Elisa Russo, la smentita dei figli: “Forza delle Donne non coinvolta. Evento non autorizzato”

La nostra famiglia prende le distanze da qualsiasi evento organizzato in nome e per conto dell’Associazione LA FORZA DELLE DONNE e di ELISA RUSSO.

Ogni iniziativa ufficiale dell’associazione fondata da nostra madre Elisa sarà comunicata su questa pagina e a mezzo stampa di chi è sempre stato accanto a lei.

Non è semplice affrontare quello che ci è accaduto. Non è semplice la quotidianità senza Lei, ma ci siamo tutti impegnati a portare avanti le attività dell’associazione, a cui lei ha dedicato gran parte delle sue giornate.

L’evento che si svolgerà domani al Teatro Comunale di Palma Campania “Rinasci da te. Difendi la vita!” non è da noi autorizzato. Così come non è autorizzato quanto si legge sul volantino: “Evento dedicato alla scomparsa di Elisa Russo, Presidente dell’associazione La Forza delle Donne”.

Sappiamo che nostra madre ha costruito una rete di contatti enorme e siamo disposti a essere contattati e coinvolti da tutti voi. Non siamo disposti però a leggere per caso che viene organizzato un evento in sua memoria , di cui la famiglia non sa niente!

I figli Ciro, Alessandro e Roberto













