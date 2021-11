Fuorigrotta e Pianura: carabinieri setacciano le strade dei quartieri

144 Visite

Nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli questa notte i Carabinieri della Compagnia di Bagnoli insieme a quelli del reggimento Campania e al nucleo cinofili di Sarno hanno effettuato un’operazione a largo raggio nei quartieri Fuorigrotta e pianura.



I militari dell’Arma hanno identificato 71 persone e controllato 67 veicoli. Perquisite le abitazioni di 17 persone sottoposte a misure detentive.



3 le denunce a piede libero: 2 persone per evasione che non sono state trovate in casa nonostante la misura detentiva a cui sono sottoposte e 1 perché trovata alla guida sotto l’effetto di alcool. 5 i ragazzi segnalati alla prefettura perché assuntori di droga.













