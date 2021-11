De Luca indagato a Salerno per corruzione

210 Visite

De Luca indagato dalla Procura di Salerno? Alcuni quotidiani nazionali hanno lanciato la notizia, ma Il Mattino sostiene che non sia ancora confermata. Si tratterebbe, in sostanza, di un avviso di proroga delle indagini a carico del governatore Vincenzo De Luca, nell’ambito dell’inchiesta sulle Coop a Salerno. Indagato per corruzione, come annunciato anche da Massimo Giletti. Questa mattina, intorno alle 9, la Mobile avrebbe notificato un avviso di proroga delle indagini per un presunto caso di corruzione elettorale, stralcio dell’inchiesta madre su politica e welfare.













