Ercolano, in stato di fermo l’uomo che ha sparato e ucciso i due giovani di Portici incensurati

E’ in stato di fermo Vincenzo Palumbo, il proprietario della villetta alla periferia di Ercolano accusato di avere aperto il fuoco e ucciso i due giovani studenti incensurati, Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, entrambi di Portici.

Autotrasportatore, 53 anni, Palumbo vive in una villetta in via Marsiglia con moglie e figlia e lo scorso settembre ha subito un furto di una autovettura.

L’uomo ha sparato sei volte e ha centrato alla testa i due ragazzi che sono deceduti sul colpo. E i colpi sarebbero stati esplosi da posizione frontale verso la vettura che dopo qualche decina di metri ha fatto una carambola e ha anche perso una ruota.