Drammatico incidente sul cavalcavia: morta la 27enne Giulia Carfora

Dramma a Santa Maria a Vico, questa notte 17 ottobre, dove si è verificato un incidente sul cavalcavia dell’Appia. Una ragazza di 27 anni, Giulia Carfora, ha perso la vita nel sinistro. Per cause ancora da chiarire, due auto si sono scontrate.

Sul luogo – come scrive anche Caserta News – sono intervenuti i sanitari del 118. Le condizioni della 27enne erano già molto critiche. Nonostante i tentativi di rianimarla, il suo cuore ha smesso di battere. Era molto conosciuta e benvoluta da tutti in paese. Nelle ultime ore sono decine i messaggi di cordoglio sui social network.

“È un giorno tristissimo, sei stata e sarai sempre la mia seconda figlia. L’amica del cuore di mia figlia. Mi hai strappato il cuore. Spero che tu possa stare in un posto migliore ma il tuo posto era ancora qui sulla terra. Ciao Giulia”, questo solamente uno dei tanti messaggi rivolti alla 27enne. Come scrive anche Caserta Ce, tre anni fa la ragazza aveva perso il suo fidanzato in un incidente stradale.

La salma è stata trasferita all’ospedale di Caserta per l’autopsia. Solamente dopo che il corpo sarà liberato si potrà procedere ai funerali.













