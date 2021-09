Tragedia a Napoli, giovane si lancia dal ponte di Posillipo e muore sul colpo

130 Visite

Una tragedia assurda è accaduta pochi minuti fa a Napoli in zona parco Virgiliano, a Posillipo. Un ragazzo si è suicidato buttandosi dal ponte del noto parco. Al momento non sono note le cause che hanno portato all’estremo gesto il giovane ragazzo. L’intera comunità è letteralmente sconvolta per l’accaduto. Sul posto sono giunti i sanitari per intervenire cercando di salvare il giovane, ma purtroppo l’impatto è risultato fatale al giovane che ha deciso di togliersi la vita in una maniera così crudele e violenta. Proprio qualche giorno fa era giunta la notizia di un altro gesto estremo da parte di una ragazza.













