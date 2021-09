Marano, l’ultimo saluto a Salvatore Aramini. Il feretro arriva in chiesa scortato dagli amici in scooter

279 Visite

Sono tuttora in corso i funerali di Salvatore Aramini, il 22 enne di Marano vittima qualche giorno fa di un incidente stradale in via Caracciolo, a Napoli. Il feretro di Salvatore è arrivato nella chiesa di San Rocco, dove risiedeva con la famiglia, scortato dagli amici in scooter. Un lungo applauso all’ingresso della bara bianca in chiesa. Gli amici indossano una maglia bianca con la scritta “Sasy vive”. Il rito funebre è celebrato da don Rino Capasso.













