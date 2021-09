Castellammare, ha evaso quattro volte i domiciliari: arrestato ex tecnico comunale

62 Visite

Per quattro volte ha evaso i domiciliari, dopo l’arresto per aver intascato tangenti in cambio di un’agevolazione su un abuso edilizio. Finisce in carcere Ranieri Esposito, ex dipendente comunale dell’ufficio tecnico del Comune di Castellammare di Stabia, licenziato dall’ente a seguito della scoperta del reato commesso e accertato dai giudici. Sono intervenuti oggi i carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica, ad arrestare Ranieri Esposito, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per avere indebitamente indotto nel 2019, quale dipendente dell’ufficio tecnico comunale di Castellammare, due persone a corrispondergli indebitamente rispettivamente la somma di denaro di 10 mila euro ed altri vantaggi nonché la somma di denaro di 4 mila euro, per consentire agli stessi di ultimare le opere abusive edilizie a Castellammare di Stabia.













