Villaricca, comune sciolto per camorra. L’ex sindaco: “Non sono citata nella relazione ed è un caso rarissimo. Ciò mi fa ben sperare”

“E’ forse l’unico caso in cui un sindaco non è citato in una relazione che ha portato allo scioglimento di un Comune. Questo mi dà forza e mi fa ben sperare nel caso in cui dovessimo presentare un ricorso al Tar”. Sono le parole dell’ex sindaco di Villaricca Maria Rosaria Punzo, fino a qualche settimana alla guida della giunta poi sciolta per infiltrazioni camorristiche.

Nella relazione resa pubblica due giorni fa ci sono riferimenti ad alcuni ex assessori, indicati come frequentatori di esponenti del mondo criminali. I rilievi maggiori, però, sono concentrati sugli uffici dell’ente villaricchese e in particolare su alcuni comparti: lavori pubblici, servizi cimiteriali, raccolta rifiuti, urbanistica. “Troppe proroghe concesse – scrivono gli ispettori della prefettura – poche verifiche antimafia e grande disorganizzazione negli uffici. Tali condotte hanno favorito alcune attività gestite da soggetti controindicati”.













