Rivellini e Maresca presentano oggi la candidatura di Hugo Maradona come capolista di Napoli Capitale

C’è grande attesa per la presentazione della candidatura di Hugo Maradona come capolista di Napoli Capitale, l’associazione politica guidata da Enzo Rivellini. Sarà proprio Rivellini a presentare il “centravanti” di spicco della sua coalizione, durante una conferenza stampa che si terrà alle ore 11 davanti la curva B dello stadio Diego Armando Maradona. Una conferenza di presentazione a cui parteciperà anche il candidato sindaco del centrodestra, Catello Maresca, e a cui sono invitati tutti i club di tifosi che sostengono il calcio Napoli.

“Il nostro slogan afferma: Chi ama Napoli… e non è juventino, vota Napoli Capitale – dichiara Enzo Rivellini – siamo partiti dall’amore per Napoli e per il Napoli e la nostra strada si è inevitabilmente incrociata con quella di Hugo. Un piacevole incontro da cui è nato un progetto che può dare futuro e speranza ai giovani della nostra città. Hugo da anni lavora con i ragazzi e si è detto entusiasta all’idea di poterlo fare all’interno del Comune della terza città d’Italia, come lui stesso ha detto, spinto dalla volontà di restituire l’amore che la città gli ha sempre dimostrato”. Queste le parole del presidente di Napoli Capitale, Enzo Rivellini.













