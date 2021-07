Comunali, Fondi per Napoli. Varriale: “Manfredi persona concreta. Detto-Fatto”

142 Visite

“Con i 246 milioni arrivati alle casse comunali grazie al Patto per Napoli abbiamo la certezza che è il centrosinistra ad avere a cuore

le sorti della città e ad intervenire in maniera concreta sulle questioni che sembravano irrisolvibili. L’ armonia tra Amministrazione comunale, Regione e Governo nazionale sarà fondamentale per il futuro di Napoli. Si è intervenuti sul punto più delicato per la gestione amministrativa. Con Manfredi siamo già oltre la campagna elettorale, pochi proclami e azioni concrete di lavoro per la città”.

Vincenzo Varriale Moderati













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS